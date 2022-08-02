مصرع طفل غرقاً في حمام سياحة مصيف المعلمين ببورسعيد

لقى طفل مصرعه غرقاً، مساء اليوم الثلاثاء، داخل حمام سباحه بقرية المعلمين السياحية غرب بورسعيد، وحاول الأهالي إسعافه وجرى نقله وهو على قيد الحياة إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وجرى وضعه في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

إخطار أمني بغرق طفل في حمام السباحة

تلقي اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطار من شرطة النجدة يفيد بعثور الأهالي علي طفل يدعي «محمد السيد العربي الشحات» يبلغ من العمر 4 سنوات داخل حمام السباحة بقرية المعلمين السياحية

وفاة الطفل أثناء تقديم الإسعافات الأولية له

واستدعي الأهالي الإسعاف على أمل أن يكون مازال على قيد الحياة وبالفعل تم نقل الطفل عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى الزهور التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، وتوفى الطفل أثناء تقديم الإسعافات الأولية له في المستشفى.

ووجه مدير أمن بورسعيد بوضع جثة الطفل في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة استعداد لتشريحه.

ويجري رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد التحريات لمعرفة ملابسات الحادث، حيث تبين أن الطفل سقط في حمام السباحة بعد أن غفلت عنه والدته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.

من جهة أخرى، أصيبت سيدة بكسور في في أنحاء الجسم، إثر سقوطها من الطابق السادس، بمساكن الأمل بحي الضواحي، حيث تلقى مدير أمن بورسعيد إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بوصول مصابة بسيارة إسعاف إلى مستشفى السلام بورسعيد، التابعة للتأمين الصحي الشامل، وتًدعى «رندا أيمن خليل محمد»، 32 سنة، إثر سقوطها من الدور السادس، في عمارة 7 بمساكن الأمل، بالفحص الطبي تبين إصابتها باشتباه كسر بالعمود الفقري، ويجري تقديم الإسعافات الأولية لها واستكمال علاجها.