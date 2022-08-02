العثور على جثة غريق مجهول الهوية في ترعة «الإسماعيلية - بورسعيد»

عثرت الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية، مساء اليوم الثلاثاء، على جثة شاب في الثلاثينيات من عمره متوفيا في ترعة «الإسماعيلية - بورسعيد» على طريق القنطرة غرب.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد إبلاغ أحد الأهالي وجود جثة في مياه الترعة قرب الكيلو 13 على طريق الإسماعيلية القنطرة.

انتشال جثة الشاب من الترعة

ووجه اللواء محمود عاشور، بانتقال رجال الحماية المدنية والإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة لانتشال الجثمان من مياه الترعة، فيما دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارة إسعاف لمكان البلاغ، ونجح رجال الإنقاذ النهري في انتشال الجثة واستخراجها من مياه الترعة، فيما تحفظت الشرطة عليها لحين انتداب النيابة العامة وفحصها.

وبحسب المعلومات الأولية، فإنه لم يتم التعرف على هوية الجثة حتى الآن، وتكثف مباحث الإسماعيلية من تحرياتها لكشف هوية المتوفى.

ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة المستشفى، فيما حررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على جثمان الشاب لحين انتداب الطبيب الشرعي لفحصه ومعرفة سبب وفاته، فيما طالبت المباحث الجنائية بإنهاء التحريات حول الواقعة.

العثور على جثة قبل 10 أيام

وكان قد تعرض شاب للغرق في مياه ترعة الإسماعيلية قبل 10 أيام تقريبا، دون وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأمرت النيابة العامة بدفن الجثمان.

وبحسب مصادر أمنية حينها، فإن الشاب تعرض للغرق خلال نزوله للسباحة في مياه الترعة، وتعرض للغرق وجرفه تيار المياه إلى منطقة كيلو 13 وتم العثور عليه واستخراجه من مياه الترعة.