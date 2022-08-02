آلام «وفاء» حيرت الأطباء: أعراض السرطان لا تظهر في الفحوصات

آلام وصراخ ملازمان للطفلة «وفاء» (9 سنوات) حيّرا الأطباء والمستشفيات، فالطفلة، بنت محافظة الغربية، تعانى من أعراض وأوجاع مرض السرطان، فى الوقت نفسه لا يظهر المرض الخبيث فى الأشعة والتحاليل التى تخضع لها الطفلة.

وقالت «ماجدة»، والدة الطفلة، لـ«الوطن»، إن ابنتها ظهرت عليها أعراض مرض الالتهابات فى الأذن الوسطى وعمرها 5 سنوات، وبعمل الفحوصات الطبية استقرت حالتها الصحية فترة قصيرة، وفوجئوا بظهور ورم كبير بجوار الأذن، وشُخصت فى «قصر العينى» مبدئياً بوجود ورم خبيث، لكن بعد سحب عينة للتأكد من نوع الورم، كانت المفاجأة أن الورم عبارة عن التهابات فى الغدة النكافية، واستقرت حالة الطفلة فترة كبيرة بعد تلقى العلاج.

وأضافت الأم: بعد ذلك ظهرت التهابات وصديد على اللوزتين، وظهر الورم مرة أخرى بجوار الأذن والرقبة، وبعد عام و8 أشهر اكتشفوا أنه ليس لديها مرض مناعى، «كل هذا والأشعة لا تظهر شيئاً»، بحسب الأم، ما دفع الأطباء إلى الحيرة من مرض طفلتها مؤكدين أنها حالة نادرة.

فى عام 2021، ظهر عليها أعراض تجمع أسفل الحبل الشوكى، وأجريت عملية جراحية، ورغم إجراء الأشعة، لا تظهر أورام فى جسد الطفلة ولكنها تتألم، ما دفع مسئولى مركز أورام طنطا لإعطائها علاجاً وبالفعل مع جرعات العلاج تحسنت حالتها الصحية، وبعد 13 جرعة علاج، تم السماح لها بالخروج، لكن سرعان ما عاد الألم والصراخ للطفلة مرة أخرى.

وقالت الأم: عاد الألم والصراخ من شهرين، وعندما ذهبت إلى مركز أورام طنطا مرة أخرى، لم تظهر أى أعراض ورم، ورفض مسئولو المركز دخولها بدعوى عدم وجود ورم ظاهر فى الجسد يستوجب حجزها. وأضافت: «ذهبت بها إلى جميع المستشفيات محدش عارف عندها إيه»، وناشدت المسئولين التدخل وإنقاذ طفلتها.