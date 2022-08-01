شاب ينهي حياته بعد إصابته بمرض السرطان في الأقصر

أنهى شاب حياته شنقاً في قرية «نجع الفزازعة» بالبياضية شرق الأقصر، اليوم الاثنين، بسبب مرورة بحالة نفسية سيئة، نتيجة إصابته بمرض السرطان، وتم إخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات المتبعة.

شنق نفسه بسلك كهرباء في السلم

تلقى اللواء هشام عبدالغفار، مدير أمن الأقصر، بلاغاً بوفاة شاب في العقد الرابع من العمر، يعمل كهربائياً، شنق نفسه بسلك كهرباء في سلم منزله، بعد مروره بأزمة نفسية سيئة، نتيجة إصابته بمرض السرطان.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.

وبينما تؤكد «الوطن» على تقديس واحترام الحق فى الحياة، والمحافظة على النفس البشرية، فإنها توضح أن الهدف من نشر مثل هذه الحالات وتغطيتها إعلامياً، هو منعها أو التقليل منها.

مصرع وإصابة طالبين في اصطدام سيارة بعمود إنارة

وشهدت محافظة الأقصر، في وقت سابق أمس الأحد، مصرع طالب وإصابة زميله، إثر انقلاب سيارتهما، بعد اصطدامها بعمود إنارة، وسقوطها في الترعة أمام قرية «الدير»، بمركز إسنا جنوب الأقصر.

واتشحت قرية «أصفون المطاعنة» بالسواد حزناً على وفاة الطالب «محمود عاصم»، 21 سنة، فيما أصيب زميله «عبدالله حسام بسطاوي»، الذي كان يستقل معه السيارة، وتم نقله لمستشفى إسنا، وتم تحرير محضر بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية.