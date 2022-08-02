تفاصيل مداهمة أكبر مصنع هيروين بالإسماعيلية وضبط 243 كيلو

على بعد عدة كيلومترات قليلة في الظهير الصحراوي لمدينة فايد، عكف تشكيل عصابي على تصنيع المواد المخدرة وإعادة تدويرها، لزيادة كمياتها وبيعها في الأسواق مرة أخرى، داخل مدينة الإسماعيلية وخارجها.

منطقة نائية بعيدة عن أعين رجال الشرطة، وكميات كبيرة من المواد المخدرة، ومخازن سرية بمحيط المزرعة لإخفاء المواد المخدرة وتخزينها، إلا أن حملة مكبرة كشفت المستور خلف هذا التشكيل.

تحريات تؤكد وجود المواد المخدرة

وأكدت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية، تردد التشكيل العصابي على المنطقة في أوقات مختلفة واختفائهم داخل المزرعة.

وأشارت التحريات إلى تردد بعض العناصر الأخرى ممن سبق اتهامهم في الإتجار وترويج المواد المخدرة على نشاط واسع، وشرائهم كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وأشارت التحريات إلى قيام المتهمين بإعادة تدوير وتصنيع المواد المخدرة، خاصةً مخدري الهيروين والحشيش، لزيادة الكميات وبيعها في الأسواق المختلفة بأسعار أرخص لزيادة عدد المدمنين.

مداهمة المزرعة بعد تطويقها بالكامل

وتمكنت حملة مكبرة لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني وقطاع الأمن المركزي ومصلحة الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة في مداهمة المزرعة بعد تطويقها بالكامل.

وانطلقت المأمورية في الساعات الأولي من صباح أمس مدعومة بالمجموعات القتالية ومدرعات الأمن المركزي وفرضت سيطرتها علي مكان المزرعة بالكامل ومنع دخول وخروج اي من العناصر الإجرامية.

العثور على مصنع المواد المخدرة

واكتشفت المأمورية وجود مصنع لتصنيع المواد المخدرة من مخدر الافيون وكمية من مكابس الحشيش وقوالب تصنيع الهيروين والمكابس الخاصة به.

كما تم ضبط كمية من المواد الخام والمواد الكيميائية المستخدمة في صناعة المواد المخدرة والعقاقير المخدرة إضافة إلي مواد تم الانتهاء من تصنيعها وتخزينها.

اكتشاف المخازن

وكشفت المأمورية بالتعاون مع كلاب الامن والحراسة العددي من المخازن المحيطة بالمزرعة والموجودة في براميل بلاستيكية في حفر عميقة أسفل الأرض.

ونجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في استخراج طن حشيش خام داخل أجولة بلاستيكية معدة للتخزين إضافة إلي 243 كيلو هيروين خام مجهز للبيع و14 كيلو افيون ومواد خام تدخل في عملية التصنيع.

كما ضبطت الحملة قوالب ومكابس وادوات تصنيع مختلفة و9 بنادق الية وطبنجة 9 مللي وكمية كبيرة من الطلقات وصلت إلي الف طلقة.

وتحفظت الشرطة علي المواد المخدرة والأسلحة النارية المضبوطة وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.