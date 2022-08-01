ضبط 50 طربة حشيش «بسكوتة» بحوزة عاطل بسوهاج قبل ترويجها

تمكنت مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الصعيد، بالتعاون مع مديرية أمن محافظة سوهاج، من ضبط عاطل بحوزته 50 طربة حشيش داخل منزله بقرية «روافع القصير» بمركز سوهاج، وذلك عقب ورود معلومات تفيد بنشاطه الإجرامي تم التأكد منها بتحريات وحدة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج تفيد قيام أحد الأشخاص ممن لهم سجل إجرامي، قضية مخدرات سابقة، بنشاط إجرامي لبيع المواد المخدرة داخل محل إقامته بقرية روافع القصير بمركز سوهاج.

تشكيل فريق بحث جنائي

وعلى الفور تم تشكيل وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج و بقيادة العقيد أحمد حفني المشنب رئيس مباحث المخدرات بسوهاج بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات للتأكد من صحة المعلومات الواردة، وعقب التأكد منها تم استصدار إذن النيابة وضبط المتهم.

ضبط 50 طربة حشيش

المتهم يدعى «الشاذلي أ م ع» سن 35 عاما، مقيم بقرية «روافع القصير»، بمركز سوهاج، عاطل عن العمل وله سجل إجرامي، وشهرته الشاذلي السنوسي، داخل منزله و بحوزته 50 طربة حشيش تزن نحو 5 كيلو جرامات ماركة «بسكوتة»، ومبلغ مالي وصل إلى 3500 جنيه، وهاتف محمول وسلاح أبيض «مطواه».

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمخدرات بقصد التجارة والمبلغ المالي حصيلة نشاطه الإجرامي والسلاح الأبيض للدفاع عن عمله وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.