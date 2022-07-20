نصب عليا في تذكرة هيروين.. تفاصيل مقتل شاب على يد صديقه طعنا بالمرج

«نصب عليا في تذكرة هيروين».. بهذه الكلمات بدأ المتهم بقتل صديقه بتسديد طعنة في الصدر بدائرة قسم شرطة المرج اعترافاته أمام جهات التحقيق، وأضاف المتهم بأنه طلب من المجني عليه أن يدفع معه لشراء تذكرة هيروين.

وتابع المتهم بأن المجني عليه وافق وذهب لشراء تذكرة الهيروين، وأوضح المتهم بأن المجني عليه اشتري تذكرة الهيروين وتعاطاها بمفرده ولم يعد إليه مرة أخرى، وأشار المتهم في اعترافاته بأنه ظل يبحث عنه طوال الليل حاملا السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة ، ولكنه لم يعثر عليه ، وأردف المتهم وفي اليوم التالي بمجرد أن شاهده في الشارع أخرج السلاح وسدد له طعنة نافذة في الصدر والتي أودت بحياته.

تحليل مخدرات للمتهم

وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات ، كما قررت إجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات ، لبيان اذا كان المتهم وقت إرتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه ، وإستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها ، وكذلك تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاه المجني عليه

بداية البلاغ

تلقي مأمور قسم شرطة المرج بلاغا من إحدي المستشفيات بوصول شاب مصاب بطعن نافذ في الصدر ووفاته أثناء إسعافة ، وبالإنتقال تبين العثور علي جثة شاب يدعي عمر ف ح 24 سنه ، وبالفحص تبين أنه مصاب بطعن نافذ في الصدر ، وتبين أن صديق المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة بسبب الخلاف علي ثمن المخدرات ، وتم نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت إنتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاه وصرحت بالدفن ، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وإعترف بارتكاب الواقعة ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتي أصدرت قراراتها المتقدمة