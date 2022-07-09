جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتي تهريب حشيش وأقراص مخدرة

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي من إحباط محاولتي تهريب قطعتين من الحشيش والأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وكانت المحاولة الأولى في الإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة رضا أبو العزم مدير الإدارة، وخلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من روما على رحلة خطوط شركة مصر للطيران، حيث استوقف محمد يوسف رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب عند محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان بحوزته ما يجب الإفصاح عنه أجاب بالنفي.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد عبد الحميد مأمور الجمرك تلاحظ له وجود كثافات عضوية داخل الحقائب.

ضبط لفافتين حشيش

وقام عمرو عبد المنعم مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف مصطفى بحر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود لفافتين بداخل كل منهما قطعة من جوهر الحشيش بوزن 37 جراما.

وكانت المحاولة الثانية بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة برئاسة أحمد سعد عبد المطلب مدير الإدارة خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بوخارست على رحلة الخطوط الرومانية، حيث استوقف حافظ منشاوي رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب خلال محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان بحوزته ما يجب الإفصاح عنه، أجاب بالنفي، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد شعبان مأمور الجمرك وطاهر خفاجي رئيس القسم فتلاحظ لهما وجود عبوات دوائية.

32 شريط ترامادول

وكلف محمد الهادي أحمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، محمود عبد المطلب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 32 شريطا من عقار الترامادول المخدر بإجمالي 320 قرصا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضري ضبط بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، الذي أحال الراكبين للنيابة المختصة.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط محاولات التهرب الجمركي.