عاجل.. مصرع 8 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بسوهاج

شهد الطريق الصحراوي الغربي، ناحية محافظة سوهاج، وقوع حادث تصادم على الطريق بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، وأسفر الحادث عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 6 أشخاص آخرين، وجارٍ الدفع بقوات الحماية المدنية، وقوات إدارة المرور إلى مكان وقوع الحادث.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من خدمات تأمين الطرق، بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة جهينة بين سيارتين ووجود متوفين ومصابين.

حادث تصادم في سوهاج

وأشارت التحريات الأولية، التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بوقوع تصادم على الطريق الصحراوي الغربي بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل.

مصرع وإصابة 14 شخصا

وأسفر الحادث عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفرقة في الجسم، وجارٍ الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث والدفع بقوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية وقوات إدارة المرور لاتخاذ اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق، وسنوافيكم بالتفاصيل.