محافظ سوهاج يسلم 12 كرسيا متحركا بالمجان للأشخاص ذوي الهمم

قام اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، بتسليم عدد 12 كرسيا متحركا للأشخاص من ذوي الهمم، بالتعاون مع المجتمع المدني، وذلك في استجابة سريعة لمطالبهم، وفي إطار مبادرة المحافظ لتوفير الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، والكراسي المتحركة بالمجان للأشخاص ذوي الهمم من غير الخاضعين للتأمين الصحي، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي، المشرف العام على ملف ذوي الهمم، ومحمد أبو العجب، مسئول ذوي الإعاقة بديوان عام المحافظة.

تقديم الدعم الكامل لذوي الهمم

والتقى محافظ سوهاج المستفيدين من تلك الكراسي واستمع إلى مطالبهم، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم للأشخاص من ذوي الهمم، والعمل على دمجهم في شتى مجالات الحياة، كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بعقد لقاء مع جميع المستفيدين، والاستماع إلى مطالبهم وتلبيتها بشكل فوري.

إزالة 12 كوبري مخالف أنشأها الأهالي

وفي سياق آخر، أعلنت محافظة سوهاج، إزالة 12 كوبري مخالف تم إنشائها بمعرفة الأهالي على امتداد ترعة بنطاق هندسة ري دار السلام، وذلك في إطار خطة المحافظة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة، وخاصة على المجاري المائية وأملاك الري، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.