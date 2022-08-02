كلية التمريض بجامعة سوهاج تستقبل الطلاب لأداء اختبارات القدرات حتى 6 أغسطس

تستقبل كلية التمريض في جامعة سوهاج الطلاب المتقدمين لأداء اختبارات القدرات، عقب ترشحهم من موقع وزارة التعليم العالي للتقديم للاختبارات، والذي يستمر التقديم عليه إلكترونيا حتى يوم 6 أغسطس الجاري، بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي عن تلقي طلبات اختبارات القدرات لكلية التمريض جامعة سوهاج إلكترونيًا فقط عبر موقعها الإلكتروني، حيث يسجل الطلاب على الموقع بالرقم القومي، ليظهر لكل طالب رقم الجلوس والإدارة التعليمية والمحافظة ونتيجة الثانوية العامة.

التسجيل لاختبارات القدرات

ويتم التسجيل لأداء إختبارات القدرات لكلية التمريض جامعة سوهاج، ويحصل الطالب على استمارة ترشح لأداء الاختبارات، يحدد بها موعد التوجه لمقر كلية التمريض جامعة سوهاج بالحرم الجامعي القديم لجامع سوهاج بمدينة ناصر، حيث يؤدي الطلاب المقابلات الشخصية، واختبارات السمات واختبارات اللغة الإنجليزية والاختبارات الطبية التي تجري داخل الإدارة الطبية بجامعة سوهاج.

الحصول على النتيجة إلكترونيًا

وسيجري رفع نتيجة الطلاب الذين أدوا اختبارات القدرات بكلية التمريض جامعة سوهاج على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، حيث تعلن النتيجة باليوم التالي لأداء الاختبارات، ليحصل عليها الطالب عبر حسابه الذي أنشأه على موقع وزارة التعليم العالي برقمه القومي، ويمكن التسجيل من هنا لإنشاء الحساب على الموقع، حيث يتاح للطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة التقديم لاختبارات القدرات لكل كلية مرة واحدة فقط، بينما يمكن التقديم لاختبار القدرات بكلية أخرى، أو بجامعة أخرى ولكن بتسجيل منفصل على موقع وزارة التعليم العالي.

أوراق التقديم لاختبارات القدرات بكلية التمريض

وعند التقدم لاختبارات القدرات لكلية التمريض جامعة سوهاج، يجب على الطالب أن يحضر الطالب بطاقة الترشح الإلكترونية لأداء اختبارات القدرات، وصورة من رقم الجلوس بامتحانات الثانوية العامة، وإثبات شخصية، وصورتين شخصيتين لكل طالب، على أن ينتهي التقديم لطلاب الثانوية العامة يوم 6 أغسطس الجاري، إذ أن تلك المرحلة قاصرة على طلاب الثانوية العامة المصرية فقط.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالى أعلنت عن اختبارات القدرات أيضا لكليات الإعلام والفنون الجميلة والفنون التطبيقية، والتربية النوعية والتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية والتكنولوجيا التعليم الصناعي، بجانب كلية التمريض جامعة سوهاج. .