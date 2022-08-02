877 طالبا يؤدون امتحانات برامج التعليم المدمج في جامعة سوهاج

أجرى الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، برفقة الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال سيد خليل مدير مركز التعليم المدمج، جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لبرامج التعليم المدمج، وذلك بالشراكة مع جامعة القاهرة، التي بدأت في 31 يوليو الماضي وتستمر حتى 16 أغسطس الجاري.

الاطمئنان على سير العملية الامتحانية

وقال الدكتور عبدالناصر يس وكيل جامعة سوهاج، إنه تم الاطمئنان على حسن سير العملية الامتحانية، من حيث مستوى ورقة الامتحان ومدى ملاءمتها لوقت الإجابة، والتأكد من توافر كافة سبل الراحة والاستقرار التي تضمن سير الامتحانات بكل سهولة ويسر.

وأكد «خليل»، أن الامتحانات يؤديها 877 طالبًا وطالبة، وتُعقد داخل لجان مجمع المدرجات المركزي بمقر الجامعة القديم، موضحًا أن الامتحانات تتم بنظام البابل شيت لمدة ساعة واحدة، وذلك على 4 فترات تبدأ من 10 صباحًا وتنتهي 4 عصراً.

المشاركة بنموذج المحاكاة بقمة المناخ

وفي سياق آخر، شاركت جامعة سوهاج بوفد طلابي في نموذج المحاكاة للمؤتمر الأول للمناخ والمقام بجامعة بورسعيد، وذلك بوفد ضم 6 طلاب وطالبات، بالإضافة إلى مشرف، حيث شارك الطلاب بفاعليات المؤتمر والمحاكاة، وأشار الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، إلى أن المحاكاة تستهدف تعريف الطلاب بتطورات المناخ.