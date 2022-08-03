رئيسة تايوان: نسعى لتعزيز العلاقات مع أمريكا.. وسنتصدى للصين

أكدت رئيسة تايوان تساي انج ون أن بلادها هي شريك يوثق به للولايات المتحدة وأنها ستستمر في العمل مع الكونجرس والإدارة الأمريكية في مجالات مثل أمن المحيط الهندي والهادئ والتطوير الاقتصادي وسلاسل الامدادات لتعزيز طبيعة العلاقات بين البلدين، مقدمة الشكر على الدعم الأمريكي لتايوان في هذه الفترة، مشيرة أن ذلك ما عكفت الإدارة الأمريكية عليه من خلال دفاعها ومؤازرتها لتايوان.

وأشارت خلال كلمتها على هامش لقائها مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى أن الوشاح الذي قدموه لبيلوسي يعبر عن مدى امتنانهم لها معبرة عن رغبتها في الاستمرار بطبيعة التعاون بين البلدين.

تايوان وأمريكا سيتصديان للصين

واختتمت رئيسة تايوان كلمتها بالشكر لكل الحضور مؤكدة أن تايوان والولايات المتحدة الأمريكية سيستمران عن الدعم المتبادل وسيدافعان عن بعضهما البعض في كافة الجهود المبذولة للتصدي للصين على حد قولها.

وتسببت زيارة نانسي بيلوسي لتايوان في غضب صيني كبير حيث وصفت الصين الزيارة بأنها زيارة استفزازية وأعلن الجيش الصيني حالة التأهب لتنفيذ عمليات عسكرية غير محددة.