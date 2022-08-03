رئيسة تايوان: نانسي بيلوسي من أكثر المقربين لبلادنا

استقبلت رئيسة تايوان تساي انج ون، رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وذلك ضمن فعاليات زيارة الأخيرة المثيرة للجدل لتايوان.

ورحبت رئيسة تايوان في كلمتها ببيلوسي وعبرت عن ترحيبها الحار ببيلوسي والوفد المرافق لها، مشيرة إلى أنها عبرت عن أهمية تعزيز العلاقات بين الدولتين خلال زيارة نائب الرئيس معربة عن سعادتها بلقاء رئيس مجلس النواب الأمريكي وجهًا لوجه في تايوان.

ووصفت رئيسة تايوان «تساي انج ون» ضيفتها بأنها أحد أكثر المقربين لتايوان مشيرة إلى أن الحاضرين قد أكدوا على تعزيز طبيعة العلاقات بين تايوان والولايات المتحدة في كافة المجالات معتبرة عن امتنانها لقدوم بيلوسي لتايوان لإظهار دعم الولايات المتحدة الدؤوب إلى تايوان.

بيلوسي لديها علاقات قديمة مع تايوان

وأشارت إلى أن بيلوسي لديها علاقات قديمة مع تايوان وزارتها في أكتوبر 1999 وشعرت بالقلق بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد آنذاك، مؤكدة أنها بعد عقدين قامت بتكثيف الجهود للتصدي لكل التحديات التي كانت تعترض تايوان.

ولفتت إلى أن بيلوسي بقيت مهتمة خلال عقدين بالتطورات التي تحدث لتايوان وأظهرت دعما، معبرة عن تحياتها القلبية لها وشكرها العميق، مبدية اعجابها بمواقف بيلوسي تجاه حقوق الإنسان والديموقراطية وأنها لم تتبدد أبدًا في تعزيز ونشر هذه القيم الديموقراطية وكانت مصدر الهام لتايوان لدرجة كبيرة.