بيلوسي: زيارتي إلى تايوان تأتي برسالة صداقة وسلام للمنطقة

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لنظيرها التايواني على الرغبة في تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، مؤكدة للبرلمان التايواني أن هناك فرصة جيدة للتعاون بين البلدين في مجال صناعة الرقائق.

تحذير صيني

وكانت الصين قد حذرت من إقدام رئيسة مجلس النواب الأمريكي على زيارة تايوان، والتي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها بكين جزءا من البلاد، وانتشرت مقاطع فيديو تظهر تحرك للجيش الصيني، بالقرب من جزيرة تايوان.

وفي سياق متصل، وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تايوان بأنها «دولة» من أكثر شعوب العالم تمتعا بالحرية، مؤكدة أن زيارتها لتايوان تأتي برسالة صداقة وبالسلام للمنطقة.

غضب عارم من الصين بسبب الزيارة

وتسببت زيارة نانسي بيلوسي في غضب عارم من التنين الصيني، واعتبرت الخارجية الصينية زيارة «بيلوسي» لتايوان، أمس، استفزازا هائلا.

وأعلنت وزارة الدفاع الصينية وضع الجيش الصيني في حالة تأهب قصوى، مشيرة إلى أنها ستجري عمليات عسكرية محددة ردا على هذه زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان المتنازع عليها.