حقيقة تحرك سفن حربية في منطقة تايوان.. أمريكية وصينية

كشفت مصادر عسكرية أمريكية حقيقة تحرك سفن حربية في منطقة تايوان، مشيرة إلى أن سفنا أمريكية عدّة جابت منطقة تايوان، الثلاثاء، تزامنا مع زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى الجزيرة، التي أثارت ردود فعل غاضبة من جانب الصين.

حقيقة تحرك سفن حربية في منطقة تايوان: حاملة طائرات وسفينة إمداد

وعن حقيقة تحرك سفن حربية في منطقة تايوان، أعلن الأسطول الأمريكي السابع، في تغريدة له، أن حاملة الطائرات يو إس إس رونالد ريجان التي تجوب المنطقة منذ بداية يوليو، موجودة في بحر الفلبين جنوب تايوان. ونشرت البحرية الأمريكية صورا لحاملة الطائرات وهي تقوم بمناورات مع سفينة الإمداد يو إس إس كارل براشير، يوم الأحد الماضي.

جاء ذلك في الوقت الذي تجوّلت فيه سفينة برمائية تابعة لسلاح البحرية وهي «يو إس إس طرابلس» في شرق تايوان، حسبما ذكر المعهد البحري الأمريكي «USNI»، وهو منظمة مستقلة قريبة من البحرية الأمريكية. وذكر المعهد البحري الأمريكي أن «يو إس إس رونالد ريغان» و«يو إس إس طرابلس» كلاهما حاملة لأحدث طراز من طائرات «إف 35».

البنتاجون: نتخذ التدابير اللازمة لضمان سلامة أعضاء الكونجرس أينما ذهبوا

لكن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أكدت أن وجود هاتين السفينتين في المنطقة ليس مرتبطا بزيارة بيلوسي، التي تعد أرفع مسؤولة أمريكية تزور الجزيرة منذ زيارة سلفها نيوت غينغريش في عام 1997.

وقال المتحدث باسم الدفاع الأمريكية الثلاثاء: إننا نتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة أعضاء الكونجرس أينما اختاروا الذهاب، ومتى ما أرادوا السفر.

حقيقة تحرك سفن حربية في منطقة تايوان: سفن حربية صينية في خط الوسط

وعن حقيقة تحرك سفن حربية في منطقة تايوان، أيضا، أعلنت وزارة الدفاع الصينية أنها وضعت الجيش الصيني في حالة تأهب قصوى، وأنها ستجري عمليات عسكرية محددة وتدريبات جوية وبحرية وبرية، ردا على زيارة بيلوسي لتايوان.

وكانت طائرات حربية صينية قد حلقت بالقرب من خط الوسط الذي يفصل الصين وتايوان في المضيق البحري، صباح الثلاثاء، وبقيت سفن حربية صينية قريبة من هذا الخط.