مناورات عسكرية أمريكية وإندونيسية على جزيرة سومطرة

أفادت قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل لها، وجود مناورات عسكرية بين الولايات المتحدة وإندونيسيا في جزيرة سومطرة.

تعزيز التعاون الإقليمي

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت قبل يومين، عن وجود تدريبات عسكرية مشتركة بين القوات الأمريكية وأندونيسيا حيث يتواجد ما يقرب من 4 آلاف جندي أندونيسي على الجزيرة، وتستمر هذه التدريبات لمدة أسبوعين بهدف تعزيز ما أسمته «التعاون الإقليمي».

سيادة الصين

وجاءت هذه التدريبات متزامنة مع زيارة نانسي بيلوسي، رئيس مجلس النواب الأمريكي، في جولة آسيوية تشمل سنغافورة وتايوان وماليزيا واليابان، وهو الأمر الذي استنكرته الصين واعتبرته تعديا على السيادة الصينية.

وتعارض الصين أي اعتراف دولي أو رسمي أو إقامة علاقات دولية مع تايوان، التي تعتبرها جزءًا من أراضيها رغم تمتعها بحكم ذاتي.