تايوان: المناورات الصينية اخترقت مجالنا البري والإقليمي.. وسنرد على أي خرق

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن المناورات الصينية اخترقت المجال البري والإقليمي للجزيرة، مؤكدة أنها سترد على أي خرق لسيادة البلاد.

وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد ردت على التهديدات الصينية تعليقًا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، مؤكدة أنها تراقب عن كثب النشاطات العسكرية الجوية والبحرية للصين قرب تايوان، وتراقب الوضع عن كثب وجاهزون للرد بالوقت المناسب.

تعليق الدفاع التيوانية على ما فعلته الصين

واعتبرت وزارة الدفاع التايوانية أن التجريبات العسكرية الصينية حول تايوان تظهر نية لتدمير السلام والاستقرار الإقليمي، مشددة على أن التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان تظهر نية لتدمير السلام والاستقرار الإقليمي.

وأكدت الدفاع التايوانية أنها زادت من درجة الاستعداد والتأهب وسيكون رد فعلها بالشكل المناسب وفي الوقت وأن لديها تصور كامل عن النشاط الجوي والبحري وانهم قادرون على الدفاع عن الأمن القومي التايواني.

والتقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي برئيسة تايوان تساي انج ون والقت كلمة خلال لقائهم أكدت فيه زيارتها لتايوان من أجل الوقوف معها ودعمها، مشيدة بالعلاقات التي تربط الدولتين منذ 30 عام.