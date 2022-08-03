روسيا تدعم الصين: زيارة «بيلوسي» لتايوان استفزازية.. ومن حق بكين الرد

اعتبرت الخارجية الروسية أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، اليوم، تعد استفزازا سافرا يأتي في سياق ما وصفته بالنهج العدواني الأمريكي الذي يهدف لردع الصين، ودعت الولايات المتحدة للاعتراف بالواقع الجيوسياسي الجديد الذي لا مكان فيه للهيمنة الأمريكية، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

الخارجية الروسية: من حق الصين اتخاذ كافة الإجراءات لحماية سيادتها

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أنها تعتبر العلاقات بين الصين وتايوان شأنا داخليا للصين، وأن من حق الصين أن تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية سيادتها ووحدة أراضيها في ما يخص قضية تايوان.

وأكدت الخارجية الروسية أن موقف بلدها المبدئي لم يتغير من قضية تايوان، حيث ينطلق من مبدأ الصين واحدة، وأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بكاملها، وأن جزيرة تايوان ليست إلا جزءا لا يتجزأ من الصين.

وأشارت إلى أنه في الإعلان المشترك الروسي الصيني الصادر في ختام القمة الروسية الصينية التي انعقدت في بكين يوم 4 فبراير الماضي، جددت روسيا تأكيدها على التمسك بمبدأ الصين الواحدة، وعارضت استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال.

موسكو لواشنطن: عليكم الاعتراف بالواقع الجديد الذي لا مكان فيه للهيمنة الأمريكية

ودعت وزارة الخارجية الروسية، الولايات المتحدة الأمريكية إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تقوض استقرار المنطقة والأمن الدولي، والاعتراف بالواقع الجيوسياسي الجديد الذي لا مكان فيه للهيمنة الأمريكية.

وكانت الخارجية الصينية قد اعتبرت أن زيارة «بيلوسي» لتايوان، اليوم، استفزازا هائلا، فيما أعلنت وزارة الدفاع الصينية وضع الجيش الصيني في حالة تأهب قصوى، مشيرة إلى أنها ستجري عمليات عسكرية محددة ردا على هذه الزيارة.