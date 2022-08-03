الخارجية التايوانية: الصين تتحدى النظام الدولي.. ودولتنا مستقلة

كشفت الخارجية التايوانية أن الصين طلبت من الطائرات والسفن عدم الاقتراب من مناطق مناوراته، مشيرة إلى أن الاستفزازات الصينية تعتبر تحديا للنظام الدولي.

وأكدت الخارجية التايوانية وقوف بلادها مع واشنطن ودول العالم للدفاع عن القوانين الدولية مشددة على أن تايوان دولة مستقلة ولا تتبع للصين، مشيرة إلى أن المناورات العسكرية الصينية تنتهك مياهها وذلك حسبما أفادت قناة العربية في نبأ عاجل لها.

توتر كبيرة بسبب زيارة بيلوسي لتايوان

وتشهد المنطقة توتر كبير وذلك بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لشبه جزيرة تايوان حيث اعترضت الصين على الزيارة، واعتبرتها من الاستفزازات الأمريكية وامرت جيشها باجراء مناورات عسكرية غير محددة.

واتهمت وزارة الدفاع التايوانية الصين بانتهاك مجالها البري والإقليمي مؤكدة أنها سترد على أي خرق لسيادة البلاد.

واكدت رئيسة تايوان تساي انج ون أن المبادئ التايوانية الأساسية هب الحفاظ على سيادتها، ومواجهة أي تهديد عسكري متعمد.

وشددت خلال لقائها رئيسة مجلس النواب الأمريكي على ان تايوان لن تقف مكتوفة الأيدي وأنها ستقوم بالدفاع عن سيادة بلادهم وسيقوموا بالدفاع عن القيم الديموقراطية وأنها ستفعل كل ما يتطلب لتعزيز قدرات تايوان الدفاعية، مجددة التزامها بالدفاع عن السلام والاستقرار في مضيق تايوان.