«الهجرة» تدشن مبنى مستشفى HOME الخيري بالتعاون مع أطباء مصريين بالخارج

دشّنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الهجرة، المبنى الخاص بمستشفى هووم HOME التخصصي الخيري، بحضور الدكتور عصام رعد، رئيس مؤسسة معا للشفاء HOME، والدكتور كمال خليل، والدكتور كميل شكرالله، والدكتور ياسر بطرس، والدكتور سامح يني، والسيد نشأت جندي، في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع مؤسسة معا للشفاء، لتقديم الدعم في المجال الصحي ونشر التوعية الصحية والتثقيف الطبي والاستفادة من الأطباء والخبراء المصريين بالخارج وخبراتهم العلمية والعملية والتنسيق لدعم التخصصات الطبية بمصر، لدعم المبادرتين الرئاسيتين مراكب النجاة وحياة كريمة.

جولة في مبنى مستشفى هووم

وعقب التدشين الرسمي لمبنى المستشفى، أجرت السفيرة نبيلة مكرم، جولة تفقدية بالمبنى، المقرر افتتاحه رسميا عقب الانتهاء من التشطيبات النهائية وتركيب الأجهزة والمعدات الطبية، ويتضمن المستشفى 3 غرف عمليات مجهزة بأحدث أجهزة التخدير وعيادات خارجية للتخصصات المختلفة، إضافة إلى مركز أشعة كامل يحتوى على CT وأجهزة السونار وأجهزة أخرى، فضلا عن مركز للمناظير الجهاز الهضمي، وإقامة داخلية على أعلى مستوى، كما ستتضمن مستشفى هووم التخصصي معملا مجهزا بأحدث الأجهزة العالمية ‏ICU & NICU مجهزة بشكل كامل ومجهزة بالأطباء وطوارئ على مدار 24 ساعة.

وعقب الجولة، أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، عن سعادتها لتدشين مبنى مستشفى هووم التخصصي الخيري، لتقديم خدمة طبية مميزة للمواطن المصريين، للاستفادة من الأطباء المصريين بالخارج في تدريب الكوادر الطبية، بالتعاون مع مؤسسة معا للشفاء.

تبادل الخبرات العلمية

وأضافت وزيرة الهجرة أنّ مستشفى هووم فرصة جيدة لتبادل الخبرات العلمية لدى الخبراء والأطباء المصريين بالخارج مع الأطباء المصريين بالداخل، والتركيز على منظومة التمريض من خلال تدريب الممرضين ومساعدي التمريض، من خلال عقد دورات تدريبية بمعرفة كوادر طبية مصرية بالخارج، مشيرة إلى أنّ الأطباء المصريين بالخارج لن يدخروا جهدًا لدعم بلدهم وأبناء وطنهم، وأنّ المصري بالخارج محب لوطنه وعلى استعداد تام لخدمته.

ولفتت الوزيرة إلى أنّه سيكون هناك تعاون مع الأطباء المصريين بالخارج تحديدا بالولايات المتحدة الامريكية وكندا، للمشاركة في مستشفى هووم بمصر وبالمستشفيات الأخرى ضمن مبادرة حياة كريمة، فضلا عن تطوع الأطباء المصريين بالخارج لمساعدة زملائهم بمستشفى هووم وغيرها، إضافة إلى تنفيذ الدورات للأطباء في مصر.

تطوير المنظومة الصحية

وتتولى مؤسسة HOME ومقرها هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، تحفيز وتشجيع المصريين العاملين في الحقل الطبي المقيمين خارج مصر، لدعم التخصصات الطبية داخل مصر وتقديم خدماتهم الطبية مجانًا بالمناطق الأكثر احتياجا، إضافة إلى استقدام خبراء دوليين في المجال الطبي لمصر لتبادل الخبرات وتطوير المنظومة الصحية، وذلك بالتعاون مع وزارة الهجرة.