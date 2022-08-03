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«الخفاش الطائر» والجازيل يفتتحان العرض الجوي الضخم بالأهرامات.. «صور»

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محمد مجدي
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محمد مجدي
09:25 ص | الأربعاء 03 أغسطس 2022
طائرات جازيل بالعرض الجوي

طائرات جازيل بالعرض الجوي

انطلق منذ قليل بمنطقة سفح الأهرامات، انطلاق العرض الجوي Pyramids Air Show 2022، المنظم بمشاركة فريق النسور السوداء الكوري الجنوبي، وفريق النجوم الفضية المصرية، وفريق طائرات الهيل جازيل المصرى (حورس) عروضًا جوية مبهرة، وكذا تقديم عناصر من قوات المظلات المصرية عدد من العروض أثناء فعاليات المهرجان، بالإضافة إلى مشاركة الموسيقات العسكرية المصرية بعدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة، تأتي تلك العروض تأكيدا على عمق علاقات الصداقة والتعاون بين مصر وكوريا الجنوبية.

بدأ العرض بعزف لفريق الموسيقات العسكرية، وعرض من معدات «الخفاش الطائر» أو الدلتا التابعة لقوات المظلات.

وطائرات الهليكوبتر من طراز جازيل. 

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.