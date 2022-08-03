بعد قليل.. انطلاق العرض الجوي الضخم فوق سفح الأهرامات (صور)

تشهد منطقة سفح الأهرامات بعد قليل، انطلاق العرض الجوي Pyramids Air Show 2022، المنظم بمشاركة فريق النسور السوداء الكوري الجنوبي، وفريق النجوم الفضية المصرية، وفريق طائرات الهيل جازيل المصري (حورس)، عروضا جوية مبهرة، وكذا تقديم عناصر من قوات المظلات المصرية عدد من العروض أثناء فعاليات المهرجان، إضافة إلى مشاركة الموسيقات العسكرية المصرية بعدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة، وتأتي تلك العروض تأكيدا على عمق علاقات الصداقة والتعاون بين مصر وكوريا الجنوبية.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنّ العرض ينظم في إحدى عجائب الدنيا السبعة في العالم القديم، وأنّ هرم خوفو بني على مدار أكثر من 25 عاما بمشاركة 100 ألف عامل، ومليون بلوك حجري.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في كلمة له قبل انطلاق الحفل، أنّ زلاجات خشبية كانت تنقل الأحجار، وتكسى الأحجار بكساء خارجي، لافتا إلى أنّ جميع مداخل الأهرامات يجب أن تكون في الناحية الشمالية، لأنّ المصري القديم يعتقد أنّ الروح حينما تخرج تعود عن طريق نجم القطب الشمالي.

وأشاد باختيار منطقة سفح الأهرامات، لإقامة هذا الحدث العالمي، مشيرا إلى أنّ حدث اليوم لن ينسى.