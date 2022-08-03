محافظ جنوب سيناء يعلن خطة تطهير مجرى السيول استعدادا لمواجهة التقلبات

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن المحافظة قامت بتنفيذ خطة مواجهة السيول والأمطار المتوقعة خلال الفترة القادمة، وقال في تصريح خاص لـ«الوطن» إنه عقد اجتماع مع رؤساء المدن لوضع النقاط العريضة الخاصة بإدارة أزمة الأمطار والسيول.

وأضاف «فودة» أن توقعات الأرصاد الجوية تشير إلى احتمال تعرض جنوب سيناء للأمطار الأسبوع المقبل بعد تعرض دول عربية إلى تقلبات جوية ومنخفضات أسفرت عن سقوط أمطار غزيرة وسيول جارفة.

تطهير مخرات السيول

واكد محافظ جنوب سيناء أنه جرى التنبيه على رؤساء المدن جميعا بعمل حملات موسعة لتطهير مخرات السيول من الأعشاب والمخلفات التي جرفتها السيول الماضية حتى يصبح مجرى السيل خال من أي معوقات لحركة المياه، موضحا أن جميع مخرات السيول القريبة من خليجي السويس والعقبة جرى تطهيرها بالكامل.

وتابع المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة بالتعاون مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة نفذت تجارب كثيرة لمواجهة السيول التي تضرب بعض المدن، وجرى التأكيد على جاهزية المعدات ومجالس المدن للتحرك حال سقوط الأمطار الغزيرة والسيول.

مشروعات الحماية من أخطار السيول

وأوضح اللواء خالد فودة أن الموارد المائية نفذت مشروعات حماية جنوب سيناء من أخطار السيول، وقامت الشركة الوطنية للمقاولات العمومية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بتنفيذ المشروع على مرحلتين.

المرحلة الاولى بتكلفة تخطت 650 مليون حنيه، وتشمل وادي ونير ونويبع وطابا، والمرحلة الثانية بلغت نحو 750 مليون جنيه وتشمل: «دهب، سانت كاترين، الطور، أبورديس، رأس سدر»، وقال المحافظ إن مشروعات الحماية ساعدت في حماية مدن المحافظة خلال مواسم السيول الماضية ونجحت في تخزين كميات كبيرة من المياه.