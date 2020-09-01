"فودة" و"عبدالعاطي" يبحثان مشروعات حماية جنوب سيناء من أخطار السيول

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أمس، الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، للوقوف على الموقف التنفيذي لأعمال الحماية من أخطار السيول، الجاري تنفيذها بمحافظة جنوب سيناء، التي تبلغ تكلفتها نحو 927.5 مليون جنيه، ومناقشة أعمال الحماية المقترح تنفيذها ضمن المرحلة الثالثة للحماية من أخطار السيول.

وقال محافظ جنوب سيناء إنه الاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلين من محافظة جنوب سيناء، وقطاع المياه الجوفية، ومعهد بحوث الموارد المائية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لوضع الحلول الفنية لعبور مياه سيل "وادي بعبع" عبر طريق "النفق - شرم الشيخ" الجديد دون أضرار، لافتاً إلى أن تكلفة المرحلة الثالثة لحماية المحافظة من أخطار السيول تقدر بنحو مليار جنيه.

وأوضح المحافظ أنه جرى خلال اللقاء مناقشة مدى إمكانية مرور المياه الجوفية بالخزان الجوفي بمنطقة "سهل القاع"، وكذلك مدى إمكانية التوسع في الاستثمار الزراعي، وذلك في ضوء نتائج دراسة تحديد الإمكانات والسحب الآمن للخزانات الجوفية، والتي قام بتنفيذها قطاع المياه الجوفية، بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة القاهرة.

وأشار المحافظ إلى أن وزير الموارد المائية والري أكد على ضرورة التحول لطرق الري الحديثة للزراعات القائمة بالمحافظة، وذلك في إطار الخطة القومية للدولة للتحول من الري بالغمر إلي نُظم الري الحديثة، والحفاظ علي المخزون الجوفي بالمحافظة، كما وجه "عبدالعاطي" بسرعة الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية للحماية من أخطار السيول، طبقاً للشروط والمواصفات، قبل موسم السيول القادم، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا".

وأثنى "فودة" على الجهد المبذول من قبل أجهزة وزارة الموارد المائية والري بالمحافظة، لتنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول، ودورها في حماية المنشآت الحيوية بالمحافظة، وشحن الخزان الجوفي، وكذلك المساهمة في كافة الأنشطة لتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن قيمة أعمال الحماية من أخطار السيول المنفذة بمحافظة جنوب سيناء، حتى الآن، بلغت نحو 626 مليون جنيه، وتتضمن 329 منشأة صناعية، ما بين سدود وبحيرات صناعية وحواجز توجيه وإعاقة وقناة صناعية ومعابر إيرلندية وبحيرات جبلية.