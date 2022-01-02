«فودة»: سيول جنوب سيناء خير للمواطنين.. ولم تتسبب في خسائر بشرية

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن سيول جنوب سيناء التي ضربت بعض المدن على مدار 48 ساعة الماضية هي مصدر خير لسكان المحافظة، إذ يعتمدون عليها في الشرب والزراعة بعد امتلاء الآبار الجوفية بمياهها.

وقال «فودة»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن سيول جنوب سيناء تسببت في بعض الأضرار على الطرق والبنية التحتية، لكن لم تتلق غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة أي بلاغات بوجود خسائر في الأرواح أو المنشآت.

سيول جنوب سيناء لن تؤثر على عقد منتدى الشباب

وأعلن المحافظ خلال جولته التفقدية، اليوم، بمدينة شرم الشيخ، أن سيول جنوب سيناء لن تؤثر علي انعقاد منتدي شباب العالم، وأن جمع الجهات تعمل لإزالة تراكمات المياه المتواجدة في بعض الشوارع والأحياء.

وأشار «فودة» إلى أنه تفقد شارع «السلام» وقاعة المؤتمرات الدولية ومنطقة حي النور لرصد آثار السيول، موضحا أن هناك فرق عمل منذ بدء الأزمة لم تنم ومتواجدة في الشارع لإعادة فتح الطرق وإزالة المياه المتجمعة.

وتفقد المحافظ الطريق الدائري الرابط بين كمين دهب وكمين مدخل المدينة، وسُحبت السيارات التي أغرفتها سيول جنوب سيناء، كما تفقد مدخل مدينة شرم الشيخ من ناحية الطور، وأكد أن جميع الطرق سيُعاد فتحها أمام حركة السفر بعد انتهاء أعمال رفع مخلفات السيول.

وقال «فودة»، إنه شكل لجنة برئاسة اللواء ايمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، لحصر خسائر السيول في كل المناطق.

سيول جنوب سيناء.. قطع الطرق وغرق السيارات

وتسببت سيول جنوب سيناء في دمار أجزاء كبيرة من شبكة الطرق الدولية تقدر بأكثر من 100 كيلو متر، إضافة إلى التراكمات التي خلفتها السيول على الطرق وهي عبارة عن رمال وزلط وصخور وأشجار، وكلف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء المهندس محمود مرعي مدير المنطقة الحادية عشر التابعة لهيئة الطرق والكباري بضرورة عمل حصر بالطرق التي دمرتها السيول وإصلاحها في اسرع وقت خاصة أن المحافظة مقبلة علي منتدي شباب العالم.

وتسببت سيول جنوب سيناء في غرق بعض السيارات في شرم الشيخ وإلحاق اضرار بها بعد دخول كميات كبيرة من المياه داخل هذه السيارات.

سيول جنوب سيناء.. إدارة أزمة

كشف محافظ جنوب سيناء عن نجاح الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في إدارة أزمة السيول التي تعرضت لها بعض مناطق المحافظة، حيث ترأس السكرتير العام غرفة العمليات وتابعت جميع الجهات أعمال مواجهة السيول بالصوت والصورة عن طريق بث مباشر للأحداث.

وقدم المحافظ الشكر إلي جميع العاملين في جنوب سيناء الذين قضوا الليل لإنهاء أزمة السيول وعلي رأسهم العمال الذين قاموا لساعات بشفط المياه.

متحف شرم الشيخ مفتوح للسياح.

قال الدكتور محمد حسانين مدير متحف شرم الشيخ الجديد أنه لا صحة لما تردد حول إغلاق المتحف بسبب غرقه جراء أمطار وسيول، موضحا أن سيول جنوب سيناء لم تؤثر علي المتحف واستقبل اليوم عشرات السياح صباح اليوم.

وقال إنه جري تشكيل لجنة إدارة أزمة وهو إجراء متبع في حالة الطوارئ مثل سقوط الأمطار، مؤكدا أن الآثار بخير والمتحف لم يتضرر نهائيا بالإمطار والسيول التي ضربت شرم الشيخ.