سيول تضرب مدن جنوب سيناء.. وإغلاق طريق «دهب - شرم الشيخ»

شهدت محافظة جنوب سيناء فجر اليوم أمطارا غزيرة على معظم مدن المحافظة، وتعرضت إلى رياح قوية وبرق ورعد، وتسببت الأحوال الجوية في سقوط أمطار قوية في المدن وبكميات كبيرة استمرت لساعات.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سناء، أوضح أن السيول ظاهرة اعتادت عليها المحافظة لأنها تضرب المحافظة سنويا، مشيرا إلى أنه يجري التعامل مع السيول بعدة طرق، أبرزها رفع الاطماءات من الطرق وغلق الطرق.

سيول وغلق بعض الطرق

وقال مصدر بجنوب سيناء رفض ذكر اسمه، إن الأمطار الغزيرة التي سقطت اليوم السبت على معظم أنحاء المحافظة تسببت في حدوث تجمعات مياه في الوديان الجبلية، تحولت إلى سيول متوسطة وضعيفة.

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وأوضح المصدر أن السيول ضربت مدينة أبورديس، وقررت محافظة جنوب سيناء إغلاق الطريق احترازيا بسبب سيل على بعد 10 كيلو مترات تجاه الطور، موضحا أن طريق «وادي فيران - سانت كاترين» مغلق، مؤكدا أن مجلس مدينة أبورديس برئاسة مبروك الغمريني، قام بالدفع بسيارات ولوادر لرفع الاطماءات من الطريق وإعادة فتحه مرة أخرى.

غلق طريق «دهب - شرم الشيخ»

وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الأمطار والسيول تسببت في إغلاق الطريق الرابط بين مدينتي دهب وشرم الشيخ لوجود سيل في وادي مدسوس، ومن المتوقع أن يتم إعادة فتح الطرق بعد توقف السيول، ورفع تراكمات الحجارة والرمال من على الطرق.

واعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب استمرار حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيء، ولم تشهد المحافظة وقوع أي حوادث جراء الأحوال الجوية.