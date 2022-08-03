«عمران» يطالب بفتح باب الترشح لعضوية الاتحاد المصري للأوراق المالية

خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية، اللجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية، للبدء في اتخاذ إجراءات فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، والدعوة لعقد الجمعية التأسيسية لانتخاب أعضاء أول مجلس إدارة للاتحاد، لتأسيس كيان مهني يضم الشركات العاملة بالنشاط لأول مرة في سوق رأس المال بمصر.

تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية

وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنّ تلك الخطوة تأتى في إطار اضطلاع الهيئة العامة للرقابة المالية بمباشرة دورها وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 الصادر بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وفي ضوء قيام الهيئة بمتابعة مستجدات انضمام الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية للاتحاد المصري للأوراق المالية وبالتنسيق مع اللجنة التأسيسية للاتحاد.

التمثيل النسبي الجيد والفعّال للمشاركة في إدارة الاتحاد

وأوضح الدكتور محمد عمران أنّ دراسة البيانات المقدمة من اللجنة التأسيسية للاتحاد عن الوضع الحالي لطلبات عضوية الاتحاد كشفت انضمام 200 شركة تمثل نسبة 40% تقريبًا من إجمالي عدد الشركات، بينها ما يمثل نحو 60% من إجمالي عدد الشركات العاملة بنشاط السمسرة في الأوراق المالية، وما يزيد عن نسبة 50% من إجمالي عدد الشركات العاملة في نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وكذا العديد من الشركات الكبرى العاملة بنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات «الشركات القابضة المالية»، فضلاً عن انضمام عدد من الشركات العاملة بالأنشطة الأخرى.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن الشركات التي أنهت إجراءات انضمامها للاتحاد تعد من الأكثر نشاطاً وتستحوذ على حصص سوقية كبيرة بما يضمن التمثيل النسبي الجيد والفعّال للمشاركة في إدارة الاتحاد.

الجدير بالذكر أن انضمام الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية إلى عضوية الاتحاد المصري للأوراق المالية وجوبي بحكم القانون، كما سيختص الاتحاد بوضع ميثاق شرف المهنة للعاملين في مجال الأوراق المالية توافق عليه الجمعية العامة وتعتمده الهيئة.