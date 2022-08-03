شاب يحقق المركز الثاني في بطولة مصر الدولية لرياضة السيارات بالعلمين

حقق معتز عاطف بطل سباقات السيارات المصري، والمذيع بقناة «dmc»، المركز الثاني كترتيب عام في سباق «MIMC»، وهي بطولة مصر الدولية لرياضة السيارات، في جولته الأولى لعام 2022 بمدينة العلمين الجديدة، برعاية وزارتي الشباب والرياضة ووزارة السياحة وإشراف نادي السيارات والرحلات المصري، حيث شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن البطولة التي استمرت من 28 حتى 30 يوليو الماضى.

وحضر المؤتمر كلًا من الدكتورة غادة شلبي، نائب السيد الدكتور وزير السياحة والآثار والمهندس عمرو يسري المدير التنفيذي لبطولة مصر الدولية للسيارات، والمهندس علي عيسي رئيس نادي السيارات والرحلات المصري.

استضافة مدينة العلمين للبطولة يدل على قدرة مصر التنظمية الكبيرة

وتوجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالشكر لكافة القائمين على تنظيم بطولة مصر الدولية لسباقات السيارات بمدينة العلمين الجديدة، حيث تعد تلك النسخة الأولى من نوعها في مصر، مؤكدًا أن استضافة «العلمين»، لتلك البطولة يدل على قدرة مصر التنظمية الكبيرة، وأن هناك سلسلة كبيرة من الأحداث والفعاليات التي سُيقدم لها كل الدعم، وذلك بفضل دعم القيادة السياسية للرياضة والرياضيين.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إقامة بطولة دولية لسباق السيارات في مدينه العلمين الجديدة، وفي النهاية شارك الدكتور أشرف صبحي في طابور العرض لجميع المشاركين في شوارع العلمين الجديدة.

معتز عاطف حقق رقمًا قياسيًا

يذكر أن معتز عاطف بطل السباقات المصري ومقدم فقرة « 8 الصبح موتورز» بقناة «DMC»، وبرنامج «عربيتك»، المذاع على الراديو 9090، كان قد حقق رقما قياسيا «42 ثانية و30 جزء من الثانية)، ليحقق المركز الثاني ترتيب عام، والمركز الأول في الفئة والمركز الأول للفرق في بطولة مصر الدولية لرياضة السيارات في سباق السرعة لهذا العام، وقد دخل البطل المصري عالم السباقات منذ عام 1994، وأصبح ضمن أهم 16 متسابقًا مصريًا يمثلون مصر في عالم رياضة السيارات في الشرق الأوسط، ونجح في تحقيق مراكز متقدمة في العديد من البطولات وسباقات السيارات، وحصد الكثير من الجوائز في مصر والوطن العربي.

بطولة مصر الدولية لرياضة السيارات

يذكر أن بطولة مصر الدولية لرياضة السيارات، هي أحد أهم وأقوى البطولات المصرية التي تنظم سباقات صحراوية وسباقات انجراف (drifting)، وتم الإعلان عن الجولات المقبلة في منتجع الجلالة في أكتوبر المقبل، ثم العاصمة الإدارية في ديسمبر المقبل.