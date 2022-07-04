«الشباب»: ختام ناجح لمنافسات بطولة مصر الدولية للألعاب الإلكترونية

اختتمت منافسات بطولة مصر الدولية للألعاب الإلكترونية، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 1 حتى 4 يوليو الجاري، بالصالة المغطاة بمدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ، بمشاركة النشء والشباب من 12 دولة عربية.

منافسات البطولة العربية للروبوت

جاءت المنافسات على هامش البطولة العربية للروبوت، وتحت رعاية كل من وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبة الإسكندرية، والاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، والجمعية العربية للروبوت.

وفازت مصر بلقب بطولة مصر الدولية للألعاب الإلكترونية، فيما حلت الجزائر في المركز الثاني، وجاءت المغرب بالمركز الثالث، والأردن في المركز الرابع.

أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بنجاح فعاليات البطولة العربية للروبوت وبطولة مصر الدولية للألعاب الإلكترونية، مشيراً إلى الحرص على تكثيف المسابقات الإليكترونية ضمن خطة الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وزير الرياضة يثمن البطولة.. ويؤكد الإشادة بها من الجميع

ثمن الوزير حسن تنظيم البطولتين، والنجاح فى فعالياتها التى لاقت الإشادة من قبل جميع المشاركين، وذلك فى ضوء جدارة وتفوق الدولة المصرية فى تنظيم مختلف الفعاليات والبطولات الرياضية الدولية، مشيداً بالتعاون المثمر مع محافظة جنوب سيناء فى إقامة فعاليات البطولتين.

سلم جوائز بطولة مصر الدولية، مجلس إدارة اتحاد الألعاب الإلكترونية برئاسة شريف عبد الباقي، وبحضور أمنية يحيى ومحمد وردة وراشد المزيني وعبد الله جمال أعضاء مجلس الإدارة.

وتضمنت البطولة العربية للروبوت 9 مسابقات مختلفة فى مجال الروبوت للمرحلة العمرية، بدءًا من 6 سنوات وحتى نهاية المرحلة الجامعية، وذلك بمشاركة دول: «الأردن، سلطنة عمان، المغرب، الجزائر، تونس، الكويت، قطر، اليمن، ليبيا، العراق، الإمارات»، بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة.