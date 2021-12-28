9 دقائق مروعة في سباق سيارات «فاجن» لأبناء رجال أعمال انتهت بمصرع شاب

9 دقائق كانت هي مدة سباق سيارات «فاجن» على طريق الواحات بين أبناء رجال أعمال، وانتهى السباق المجنون بوفاة شاب عندما اختلت عجلة القيادة في يده وفقد السيطرة على سيارته خلال دخوله في منحى بالقرب من وصلة دهشور، مشهد مروع كان أقرب إلى مشهد سينمائي عندما طارت سيارة شاب حاصل على ليسانس آداب واصطدمت بصندوق سيارة نقل كانت تسيره أمامه فاستقرت السيارة على الأرض مهشمة بينما لفظ الشاب أنفاسه الأخيرة في الحال.

الهروب من مكان الحادث

الرعب والخوف سيطرا على صديق الشاب المتوفى وهو نجل رجل أعمال شهير مالك مدارس الفتح الخاصة، فأسرع إلى الهروب بسيارته من مكان حادث وفاة صديقه في سباق سيارات «فاجن» خشية المساءلة القانونية وترك صديقه غارقًا في دمائه ولم يقدم له أي مساعدة سواء باستدعاء سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى للتأكد من أنه لفظ أنفاسه الأخيرة خلال السباق، وبعد هروب الشاب حاول سائق النقل تقديم المساعدة للشاب هو وعدد من المارة لكنهم تأكدوا من وفاته فأسرعوا باستدعاء الإسعاف عن طريق شرطة النجدة.

وبإجراء الفحص من قبل الفريق الأمني لمكان الحادث، تبين أن سباق سيارات «فاجن» كان بين الشاب المتوفى وصديقه نجل رجل الأعمال ومالك مدارس الفتح على طريق الواحات، وأن الشاب الناجي من الموت فر من مكان الحادث بسيارته بعد أن شاهد صديقه جثه هامدة خوفا من المساءلة القانونية وتمكن الفريق الأمني من القبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة التي استمعت إلى أقواله وقررت إخلاء سبيل سبيله بضمان محل إقامته.

تحريات المباحث

أفادت تحريات المباحث، التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بأن صديق الشاب المتوفى انصرف من مكان الحادث بسيارته خشية المساءلة القانونية، على طريقة كريم الهواري نجل رجل الأعمال محمد الهواري، المتهم في حادث الشيخ زايد، وأن أجهزة الأمن تمكنت من القبض على صديق الشاب المتوفى في حادث سباق سيارات، وتحرر محضر بالواقعة، وبسؤاله اعترف بتفاصيل ما حدث، وأنه كان في سباق مع صديقه المتوفى قبل أن يفقد السيطرة على سيارته، ويلقى مصرعه في الحال، وتم التحفظ على سائق النقل.

بداية الواقعة

كانت قوة أمنية قادها المقدم إسلام المهداوي، رئيس أول أكتوبر، ألقت القبض على سائق النقل، وبسؤاله أقر أنه كان يسير في طريقه وفوجئ بسيارة الشاب المتوفى تصطدم به من الخلف، ما تسبب في إحداث تلفيات كبيرة بسيارته، وأنه أسرع بالاتصال بشرطة النجدة عقب الحادث، وتبين أن صديق الشاب المتوفى في سباق السيارات، نجل مالك مجموعة مدارس شهيرة، وأنه اعترف بأنه كان في سباق مع صديقه، وأنهما اتفقا على السباق بسيارتيهما على طريق الواحات وأثناء دخولهما على وصلة دهشور انقلبت سيارة صديقه واصطدمت بصندوق سيارة نقل ما ساهم في سرعة وفاته وأنه خاف من المساءلة القانونية فأسرع هاربًا بسيارته من مكان الحادث.