«ستانلي الجديد» بالإسكندرية يحل أزمة الزحام المروري وتكدس الصيف «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تليفزيونيا عن كوبري ستانلي الجديد، حيث يساهم المشروع في إنشاء نفق وكباري بشارع 45 بطريق الكورنيش في الإسكندرية، لحل مشكلة مزمنة ظلت تعاني منها منطقة شرق المحافظة لسنوات عديدة من الزحام المروري والتكدس في الصيف.

محافظة الإسكندرية تشهد إنجازا كبيرا بلغت نسبة تنفيذه 75%

كوبري ستانلي الجديد سيكون ما بين متنفس للمواطنين وإحداث نقلة نوعية في الحركة المرورية وتقليل الزحام، حيث تشهد محافظة الإسكندرية إنجازا كبيرا بلغت نسبة تنفيذه 75%، وذلك في أعمال مشروع تطوير شارع 45 على شاطئ البحر، والذي أطلق عليه البعض ستانلي جديد بالإسكندرية.

المشروع يستهدف إنشاء ممشى على طريق الكورنيش

شارع 45 طريق محوري يصل الطريق الزراعي بالصحراوي وكذلك محور المحمودية وكورنيش المدينة، ويستهدف المشروع إنشاء ممشى على طريق الكورنيش موازي للبحر والكوبري بطول 250 متر، بالإضافة إلى المشروعات التكميلية المستهدفة وهي زيادة حارات الكورنيش من 6 إلى 10 حارات من المنتزه حتى فندق المحروسة.

علامات إرشادية في الشوارع البديلة

الأعمال شهدت بدء تنفيذ مرحلة نقل حركة المرور من الطريق المؤقت على الشاطئ لطريق الكورنيش تمهيدا لإزالة الطريق المؤقت واستكمال المشروع ونقل جميبع المرافق، وتسهيلا على المواطنين تمّ عمل علامات إرشادية في الشوارع البديلة لحين الانتهاء من المشروع كما تم رفع كفاءة وتوسعة جميع الشوارع البديلة لتقليل أي ازدحام وتكدس مروري بالمنطقة خلال مدة المشروع.