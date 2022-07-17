إنقاذ قطة عالقة منذ 250 يوما أسفل كوبري ستانلي بالإسكندرية

تكمن مسؤولو الإنقاذ بشاطئ ستانلي السياحي، بمحافظة الإسكندرية، من إنقاذ قطة عالقة منذ 250 يوما، وذلك أسفل الكوبري في مكان يصعب الوصول إليه، حيث حاول الفريق تكرارا ومرارا إنقاذها دون جدوى، ومن ثم كانوا يلقون لها الطعام لإبقائها على قيد الحياة لحين إنقاذها يوما ما، وهو ما تحقق اليوم منذ وقوعها في ذلك المكان في نوفمبر الماضي.

محاولات باءت بالفشل

وقال الكابتن إبراهيم مارينا، مسؤول الإنقاذ على شاطئ ستانلي شرق الإسكندرية، إن القطة علقت أسفل الكوبري في شهر نوفمبر الماضي، وأجريت محاولات عدة من فرق الإنقاذ وجمعيات الرفق بالحيوان لإنقاذها، وباءت جميعها بالفشل، حيث كان يصعب الوصول إليها، سواءً بالنزول من فوق الكوبري، أو من خلال السباحة أو المراكب لخوف القطة التي كانت تهرب وتختبئ.

إلقاء الطعام للقطة حفاظا على حياتها

وأضاف «مارينا»، عبر فيديو بثه عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، أن المنقذين على الشاطئ لم يفقدوا الأمل طوال تلك الفترة، واستمروا في وضع الطعام والمياه لها طوال تلك المدة، مع استمرار محاولات الإنقاذ، سواء بمصائد حديد أو حبال، حتى نجحوا اليوم في إنقاذها.

شاطئ ستانلي موطن الإنقاذ

جدير بالذكر أن شاطئ ستانلي يعد أحد أبرز شواطئ الإسكندرية ، وتجرى فيه أسبوعيا تدريبات لفريق غواصين الخير المتخصص في إنقاذ الغرقى، والذين حاولوا أكثر من مرة إنقاذ تلك القطة، إلا أن المحاولات باءت بالفشل، قبل أن يتمكنوا اليوم من إنقاذها وتحريرها.