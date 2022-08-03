«بصيرة» تطلق أول برنامج تعليم مستمر في مجال الإعاقة البصرية بمعايير دولية

أعلنت مؤسسة بصيرة لدعم ذوي الاحتياجات البصرية، إطلاق أول برنامج تعليم مستمر في مصر في مجال الإعاقة البصرية وفق أحدث المعايير الدولية بالتعاون مع جامعتي اسلسكا مصر ووسترن ميتشغان بالولايات المتحدة الأمريكية؛ بهدف تخريج أخصائيين محترفين مؤهلين للتعامل مع أشخاص لديهم إعاقة بصرية على المستويين التعليمي والاجتماعي، بالإضافة إلى مساعدتهم للاختلاط والاندماج في المجتمع.

برنامج التعليم المستمر في مجال الإعاقة البصرية

وأوضحت دعاء مبروك المدير التنفيذي لمؤسسة بصيرة، أن برنامج التعليم المستمر في مجال الإعاقة الذي تطلقه بصيرة روعي في إطلاقه الجمع بين خبرة مؤسسة بصيرة في مجال تأهيل أشخاص ذوي الإعاقة البصرية، من خلال مراكز التميز الخاصة بها كونها تعتبر الأولى من نوعها في مصر وخبرة جامعة اسلسكا مصر في بناء نماذج ناجحة في مجال التعليم المستمر في مصر، وخبرة جامعة وسترن ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال دراسات ضعاف البصر.

دبلوم الدراسات العليا في مجال الإعاقة البصرية

وأشارت «مبروك»، إلى أن برنامج التعليم المستمر المستهدف سيعطي دراسة درجة دبلوم الدراسات العليا في مجال الإعاقة البصرية والمكفوفين، ويصبح الحاصل علي الدبلومة أخصائي ضعاف البصر أو أخصائي في مجال التوجيه والحركة للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية.

6 ملايين شخص في مصر يعانون من ضعف البصر

وأوضحت مدير «بصيرة»، أن بناء شراكات فاعلة مع كبريات المؤسسات العلمية العالمية لإطلاق برنامج التعليم المستمر في مجال الإعاقة البصرية وفتح المجال للراغبين لدراسة دبلوم الدراسات العليا في مجال الإعاقة البصرية والمكفوفين، يأتي في إطار استراتيجية عمل المؤسسة التي تهدف إلى تغطية العجز المرتفع في سوق العمل في مجال الإعاقة البصرية، لافتة إلى أن أكثر من 6 ملايين شخص في مصر يعانون من ضعف البصر، منهم 20% فقط مكفوفين و80% لديهم ضعف بصر.

من جانبها، أكدت ملك عصمت مدير قطاع التطوير ببصيرة، أن باب التقديم للدبلومة ما زال مفتوحا، وأن بصيرة بالتعاون مع مؤسسة دروسوس قدمت دعم كبير جدا في تكلفة الدبلومة، ليتم تخفيض تكلفتها إلى 20% فقط تيسيرا على الطلاب والراغبين في الدراسة، موضحة أن من أهم مزايا الحصول على الدبلومة بجانب فرص العمل كأخصائي، أنه يحق لخريجي الدبلومة التقدم للالتحاق باختبار الاعتماد الدولي الأمريكي والخاص بأكاديمية اعتماد أخصائي التأهيل البصري والتعليم (acverp ).