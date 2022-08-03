بدء جلسة محاكمة المتهم بقتل ابنة خاله في أوسيم.. فشل في هتك عرضها

بدأت محكمة جنايات جنوب الجيزة، قبل قليل، نظر جلسة محاكمة المتهم بقتل ابنة خاله بمنطقة «البراجيل»، التابعة لمحافظة الجيزة، بعد فشله في هتك عرضها.

هيئة المحكمة

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبدالشافي محمد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان، وياسر علي الزيات.

قتل عمد

وأحالت النيابة العامة، في وقت سابق، المتهم بقتل ابنة خاله إلى محكمة الجنايات، بعد انتهاء التحقيقات، ووجهت له النيابة تهمة القتل العمد.

جرح ذبحي في الرقبة

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة أوسيم، بورود بلاغ بمقتل الطفلة «أمل»، 15 عامًا، بجرح ذبحي في الرقبة ومنطقة البطن، ومجردة من ملابسها تمامًا.

إتلاف الكاميرات

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين صحتها، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، فضلا عن التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بمنزل المجني عليها بعد إتلافها من قبل المتهم لطمس جريمته والهروب من الكشف عن هويته.

الخوف من الفضيحة

وكشفت التحريات أن المتهم «أندرو. ح»، في العقد الثاني من العمر»، وراء ارتكاب الواقعة، مُبينة أن المتهم فشل في هتك عرض المجني عليها بعد أن أجبرها على حسر ثيابها عن جسدها، فذبحها خوفا من افتضاح أمره.

الإرشاد عن مكان السلاح

وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، واعترف تفصيليا بارتكاب للواقعة، باستخدام سلاح أبيض «سكين»، أرشد عن مكانه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وانتهت إلى إحالة المتهم لمحكمة الجنايات المختصة.