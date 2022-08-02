حبس مدمن مخدرات قتل طالب في قنا: «خنقه بالتيشرت»

قررت جهة التحقيق، في مركز نقادة في قنا، حبس المتهم بقتل طالب، بسبب الخلافات على هاتف محمول، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت تحريات المباحث حول الواقعة.

عرض المتهم لتحليل المخدرات

كما قررت عرض المتهم على المعامل الطبية التابعة لوزارة الصحة، لتحليل المخدرات لمعرفة أنواع المواد التي يتناولها من عدمه.

كانت مباحث مركز نقادة التابعة لمديرية أمن قنا، تمكنت من القبض على المتهم بقتل الطالب، خنقًا وإلقاء جثته داخل زراعات القصب بقرية الشيخ علي، جنوب محافظة قنا.

مدمن الشابو قتل الطالب بـ«تيشرت» في قنا

وأكدت التحريات النهارية أن مرتكب الجريمة شخص يدعى «سالم. ع. ك»، 27 سنة، عاطل، وأحد أقارب المجني عليه، حيث أقدم على قتل الضحية خنقًا، حيث لف «التيشرت» الذي كان يرتديه الضحية حول رقبته، وظل لدقائق محكم القبضة عليه حتى وفاته، ثم نقل الجثة إلى الزراعات بقرية الشيخ علي في نقادة.

وأشارت تحريات المباحث، إلى أن المتهم مدمن مخدرات وخاصة مخدر الشابو استغل صغر سن المجني عليه والذي يدعى «كريم .ح»، 17 سنة، طالب بالمدرسة الفنية الزراعية في مركز نقادة، ويعمل في قهوة وقتله وسرق هاتفه المحمول لشراء الشابو.

بلاغ بالعثور على جثة طالب بقنا

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا يفيد بالعثور على جثة طالب داخل زراعات القصب بقرية الشيخ علي في نقادة.

وبعد الفحص تبين العثور على جثة، كريم حسیب علي، 17 سنة، بقرية الشيخ علي في نقادة، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نقادة المركزي.

وانتدبت جهة التحقيق، الطب الشرعي لكتابة تقرير مفصل حول أسباب وفاة المجني عليه، كما صرحت بدفن الجثة الطالب وتسليم جسمانه لذويه الذين دفنوه في مقابر العائلة.

وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.