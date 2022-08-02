10 معلومات عن «هيلفاير».. الصاروخ الذي قتل الظواهري (صور)

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتل أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، وذلك عن طريق تنفيذ ضربة جوية دقيقة في كابول، وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية إن الضربة نفذت باستخدام صاروخ «هيلفاير» تم إطلاقه من طائرة بدون طيار، ونستعرض خلال هذا التقرير أهم المعلومات عن الصاروخ، ووصفت الصحيفة الأمريكية الصاروخ بأنه صاروخ أمريكي سري يقتل الإرهابيين فقط وليس المدنيين، يقتل دون إحداث انفجار كبير ولكنه يمزق الهدف وكأنه جندي يقتل العدو بالسكاكين.

10 معلومات عن «هيلفاير»

1- تم تعديل الصاروخ خصيصًا للحد من الأضرار مقارنة بالصواريخ التقليدية.

2- استهدف مقاتلين مشتبه بهم من القاعدة في عام 2012 في اليمن.

3- تم استخدامه في غارة للقضاء على نائب زعيم القاعدة في سوريا أبو خير المصري عام 2017.

4- طورت الحكومة الأمريكية الصاروخ الذي يعد سريًا، وهو مصممًا خصيصًا للضربات الجوية التي تقتل قادة إرهابيين بدون انفجار، مما يقلل بشكل كبير من الأضرار ويقلل من فرص وقوع خسائر في صفوف المدنيين.

5- استخدمت كل من وكالة المخابرات المركزية والبنتاجون السلاح مع حراسة وجوده عن كثب.

نسخة معدلة من الصاروخ

6- تم إنتاج نسخة معدلة من الصاروخ، تحمل رأسًا حربيًا خاملًا، حتى لا يتسبب بانفجار كبير.

7- تم تصميمه لاختراق أكثر من 100 رطل من المعدن، وهو يخترق السيارات والمباني لقتل هدفه دون الإضرار بالأفراد والممتلكات القريبة.

8 - بالنسبة للشخص المستهدف، يبدو الأمر كما لو أن كتلة من الفولاذ قد سقطت عليه من السماء ، على حد قول المسؤولين، وطراز هيلفاير R9X، يأتي أيضًا بنوع مختلف من الحمولة، حيث يتم تخزين ستة شفرات طويلة بداخله ثم تنتشر قبل ثوانٍ من الاصطدام للتأكد من أنها سوف تمزق أي شيء في مسارها، ويلقبه البعض بـ«قنبلة النينجا».

9- تم استخدامه في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما، وساعد على تجنب سقوط قتلى من المدنيين في حملة طويلة من الضربات الجوية الأمريكية في أفغانستان وباكستان والعراق وسوريا والصومال واليمن وأماكن أخرى.

10- تم تقديم الصاروخ كسلاح مضاد للدبابات في الثمانينيات، وبدأ استخدامه على الطائرات بدون طيار بعد 11 سبتمبر لاستهداف الأفراد.