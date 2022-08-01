تجديد حبس ترزي ووالديه بتهمة قتل جارهم في مشاجرة بالشرقية

قررت الجهات المختصة في مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، تجديد حبس ترزي ووالده ووالدته 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل جارهم بسبب خلافات في قرية الحماديين التابعة لمركز أبو كبير.

مشاجرة في قرية الحماديين بأبو كبير

كان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو كبير، يفيد تلقي المركز بلاغ بوقوع مشاجرة بين عدة أشخاص بقرية الحماديين أم عثمان التابعة لدائرة المركز، ما أسفر عن إصابة «وليد. ص. ع»، 23 عاما، بعدة طعنات وكدمات في أنحاء متفرقة من جسمه، وانتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة أبو كبير لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتبين من التحقيقات وقوع مشاجرة بين المتهمين والمجني عليه في وقت سابق بسبب استضافة المتهم بمحل الخياطة والمكواة الخاص به العديد من الشباب يوميا، إذ يقوم بعضهم بمعاكسة السيدات، إضافة لرفع صوت الأغاني، وعندما طلب منه المجني عليه خفض الصوت وعدم السماح للشباب بالجلوس أمام المحل تشاجر معه، وفي وقت لاحق اقتحم هو ووالده ووالدته منزل المجني عليه وتعدوا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء وشوم، ما أدى لإصابته التي توفى على إثرها.

القبض على المتهمين بقتل الشاب

ونُقل المجني عليه إلى مستشفى الزقازيق العام لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه توفى متأثرا بإصابته في وقت لاحق.

وألقت الشرطة القبض على المتهمين، وتم الدفع بقوة أمنية للبقاء في مكان الواقعة لمنع تجدد الاشتباكات بين الطرفين، خاصة بعد وفاة المجني عليه.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيقات، وصرحت بدفن الشاب المجني عليه، وأصدرت قرارها المتقدم.