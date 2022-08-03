ختام فعاليات العرض الجوي بقفزة للمظلات بأعلام مصر وكوريا (صور)

اختتمت فعاليات العرض الجوي Pyramids Air Show 2022، المنظم بمشاركة فريق النسور السوداء الكوري الجنوبي، وفريق النجوم الفضية المصرية، وفريق طائرات الهيل جازيل المصري (حورس)، والموسيقات العسكرية المصرية، بقفزة من فريق القفز الحر المصري، التابع لقوات المظلات، بتنفيذ عدد من العروض، بينها تشكيل الماسة بمشاركة عدد كبير من القافزين، والقفز بأعلام مصر وكوريا الجنوبية ولوجو العرض الجو.

وسجل الرقم القياسي العالمي بقفزة بمشاركة 100 قافز في وقت سابق، وشارك فيها الفريق المصري في وقت سابق.