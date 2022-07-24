شروط حجز أراضي مقابر مدينة النوبارية الجديدة بنظام حق الانتفاع.. يبدأ اليوم

تبدأ وزارة الإسكان والمرافق ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، استقبال المواطنين الراغبين في حجز مقبرة ضمن قطع أراضي المقابر، التي أعلنت الوزارة عن طرحها بمدينة النوبارية الجديدة، للمسلمين والمسيحين من قاطني المدينة.

أراضي مقابر مدينة النوبارية الجديدة

ويشمل الطرح الجديد، قطع أراضي مقابر بنظام اللحد بعدد 100 قطعة أرض مقابر للمسلمين، و11 قطعة أرض مقابر مسيحيين بمساحة 28 م2 تقريبا للقطعة، بنظام حق الانتفاع.

ووفقًا لوزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الراغبين في التقدم للحجز شراء كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة النوبارية الجديدة، خلال الفترة من اليوم الأحد الموافق 24 يوليو الجاري، على أن تستمر مهلة شراء كراسة الشروط، حتى 14 سبتمبر المقبل، وذلك بجهاز المدينة، خلال مواعيد العمل الرسمية داخله.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، شروط حجز أراضي مقابر مدينة النوبارية الجديدة، وفقًا لبيان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

شروط حجز أراضي مقابر مدينة النوبارية الجديدة

- يشترط أن يكون المتقدم لحجز مقبرة ليس شخص معنوي أي شركة أو مؤسسة.

- يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخص طبيعي.

- يشترط أن يكون المتقدم لحجز مقبرة مواطن مصري الجنسية.

- لا يحق للأسرة الواحدة (الزوج – والزوجة - والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة.

- كما يشترط أن يكون المتقدم لحجز مقبرة من قاطني مدينة النوبارية الجديدة.

- يشترط ألا يكون المتقدم لحجز مقبرة قد سبق تخصيص مقبرة له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج- الزوجة- الأولاد القصر).

جدير بالذكر، أنَّ وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تقوم من حين لآخر، بطرح عدد كبير من قطع الأراضي والمقابر، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، داخل المدن الجديدة، وذلك بمساحات وأسعار مختلفة.