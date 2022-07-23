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فتح باب الحجز لقطع أراضي مقابر للمسلمين والمسيحيين بالنوبارية الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
10:21 ص | السبت 23 يوليو 2022
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

أكد المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، فتح باب الحجز لقطع أراضي مقابر بنظام اللحد بعدد 100 قطعة أرض مقابر للمسلمين، و11 قطعة أرض مقابر للمسيحيين بمساحة 28 مترا مربعا تقريبا للقطعة بمدينة النوبارية الجديدة، بنظام حق الانتفاع.

كراسة الشروط

وأوضح نائب رئيس الهيئة، أن على الراغبين في التقدم للحجز شراء كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة النوبارية الجديدة، ويتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقا للوارد بكراسة شروط الطرح خلال الفترة من 24 يوليو الجاري حتى 14 سبتمبر الجاري بجهاز المدينة في مواعيد العمل الرسمية.

شروط حجز المقبرة

وأكد «حسن»، أنه يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصاً طبيعياً (مواطن مصري الجنسية) وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة)، وأن يكون من قاطني مدينة النوبارية الجديدة، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى أو أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج - الزوجة الأولاد القصر).

وطبقاً للوارد بكراسة الشروط، لا يحق للأسرة الواحدة ( الزوج – الزوجة - الأولاد القصر ) التقدم لحجز أكثر من مقبرة، وسيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط، على أن يتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.