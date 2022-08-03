ربيع: أغلقنا السنة المالية في 30 يونيو بأعلى إيراد بتاريخ قناة السويس

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل تسجيل أعلى إيراد شهري في تاريخها بـ704 ملايين دولار، موضحًا: «منذ يناير 2022 ونحن في تصاعد، حتى أغلقنا السنة المالية في 30 يونيو الماضي بأعلى إيراد في تاريخ القناة بنحو 7 مليارات دولار».

أصبح لدينا قناة السويس الجديدة التي تستوعب عددا كبيرا من السفن

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «شهر أغسطس وشهر يوليو يكمل نفس التقدم لأسباب عديدة، حيث أصبح لدينا قناة السويس الجديدة التي تستوعب عددا كبيرا من السفن، بواقع 80 سفينة إلى 85 سفينة بدلا من 42 قبل حفر القناة الجديدة».

ناقلات البترول في يوليو زادت جدا بنسبة تقدر بنحو 60%

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: «لولا قناة السويس لما استطعنا استيعاب هذا العدد الكبير من السفن والحمولات الكبيرة التي تصل إلى 240 ألف، بالإضافة إلى العديد من المشروعات والخدمة التي نقدمها للعملاء، كما أن ناقلات البترول في يوليو زادت جدا، بنسبة تقدر بنحو 60%، و31% للغاز الطبيعي بسببب الأزمة الأوكرانية، وكل ذلك عوامل أدت إلى زيادة إيرادات شهر يوليو».