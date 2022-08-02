«قناة السويس»: تدشين 4 محطات لتموين السفن قبل نهاية 2022

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تتعاون مع وزارة البترول والهيئة الاقتصادية لتموين السفن، وسيتم تخصيص محطتين لتموين السفن في شمال القناة ومحطتين أخريين في السويس، لجذب المزيد من السفن، وذلك قبل نهاية هذا العام.

وأوضح، أن الخطة التسويقية التي وضعتها هيئة القناة أدت إلى زيادة الإيرادات، حتى أصبحت إيرادات شهر يوليو المنقضي هي الأعلى في تاريخ القناة على مستوى الإيرادات الشهرية.

«ربيع»: نحرص على جذب السفن وألا تمر من طريق آخر

وتطرق «ربيع»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة حلقة اليوم من برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «سي بي سي»، إلى الخطة التسويقية، «نحن درسنا السوق، ونحرص على جذب السفن، وألا تمر من طريق آخر، لذا يتم حساب استهلاكها للوقود إذا مرت بطريق آخر وكذلك الوقت المستغرق، وهو ما يجعل القناة تقدم لها حزما تسويقية وتخفيضات تجعلها تمر من القناة».

السفينة تعبر القناة في 11 ساعة

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس: «التجارة وقت ومال، وبالتالي فإن السفينة قد تعبر القناة في 11 ساعة بدلا من 22 ساعة، كما يتم توفير الوقود، وبالتالي فإن السياسة التسويقية تُبنى على دراسة السوق، إضافة إلى تقديم خدمات جيدة».

وذكر أن الهيئة اكتسبت خبرة خلال تعاملها مع أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث قدمت تخفيضات في عام 2020 من 17% إلى 75%، وكانت نسبة الـ75% للسفن القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي لأننا لم نكن بديلها الأول، واستطعنا جذبها. وتابع: «ربحنا 25% ولم نخسر 75%، لأن هذه السفن لم تكن تمر عبر القناة»

أبرز الخدمات التي تقدمها القناة لعملائها

كما تطرق لشرح أبرز الخدمات التي تقدمها القناة لعملائها، وذكر أن أولها هو التحول الرقمي، حيث تم تقديم خدمة الحجز الإلكتروني على الموقع، وأصبحت السفن غير مضطرة إلى المجيء إلى مصر قبل موعد عبورها بنحو يوم ونصف اليوم، ولكن أصبحت تأتي قبل 6 ساعات فقط من دخولها، «في شهر يوليو حققنا أعلى عدد سفن بواقع 2103 سفينة، بزيادة عن السنة الماضية في التوقيت ذاته بنحو 25%».

رئيس الهيئة: نسير بخطى ثابتة لزيادة الإيرادات

وأوضح «ربيع»، أن قناة السويس حققت في شهر يوليو الماضي أعلى حمولة صافية بواقع 125 مليون طن، بزيادة قدرها 18% عن السنة الماضية عن نفس الفترة، مضيفا «حققنا أعلى إيراد بنحو 704 ملايين دولار، بزيادة قدرها 32% عن السنة الماضية، وكل هذه الأرقام لها دلالات، فقد أنهينا الحسابات في السنة المالية الماضية بعائد قدره 7 مليارات دولار وهذا الرقم يتحقق لأول مرة، بداية من يناير، ومن ثم نسير بخطى ثابتة لزيادة الإيرادات كل شهر، وهذا يرجع إلى الخطة التسويقية الجيدة».

القناة محط أنظار العالم

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن القناة محط أنظار العالم، إذ أنها الأقصر والأكثر أمانا، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها على مستوى عالٍ، ومنها خدمة الإرشاد، مضيفا «جاهزون لاستقبال كل السفن العملاقة، حيث أصبحت القناة تستقبل سفنا حمولتها 240 ألف طن، بغاطس 17.5 متر».