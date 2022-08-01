جامعة قناة السويس توجه قافلة لفحص أشجار المانجو في الإسماعيلية

وجهت جامعة قناة السويس قافلة بيئية اليوم الإثنين لفحص أشجار المانجو في مدينة القنطرة غرب ضمن قوافل الجامعة لفحص الأراضي الزراعية والتعرف على المشاكل الخاصة بها ومعالجتها.

وقال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن القافلة شملت فحص العديد من المناطق المزروعة بالمانجو والأرز والخضروات والفاكهة بمنطقة أبو خليفة التابعة لمدينة القنطرة.

وأشار إلى أن القافلة ضمن انطلقت القوافل التنموية والتطويرية لجامعة قناة السويس ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ندوات إرشادية حول أمراض المانجو

ونظم القائمون على القافلة، ندوة شاركت فيها كليات الزراعة، والهندسة، والتربية بالجامعة للتصدي للمشاكل الاجتماعية، والحد من الممارسات الزراعية الخاطئة، ورفع كفاءة البنية التحتية بالقرية.

وقال الدكتور ناصر مندور إن القافلة شملت ندوات إرشادية للمزارعين حول مشكلات التشوهات الزهرية والخضرية وإصابة بعض الأشجار بالحشرات القشرية، والعفن الهبابي، وضعف النمو الحديث لأشجار المانجو.

وأوصى المهندسون الزراعيون المزارعين باتباع الأسلوب الصحيح في رش المبيدات والأسمدة واستخدام الطرق الحديثة وتباعد فترات الري في محصول الأرز.

ندوات مجتمعية في القرية

وعقد أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة قناة السويس عدة ندوات تثقيفية لأهالي المنطقة تناولت أضرار الزواج المبكر وما يترتب عليه من آثار سلبية تهدد كيان الأسرة، وتزيد من نسبة الطلاق والمشكلات الاجتماعية، ووجود حالات العنف الأسري.

كما عملت القافلة على عمل مسح اجتماعي عن مشكلات سوء استخدام التكنولوجيا وتأثيرها على الأسرة ورصد مشكلات البنية التحتية بالقرية والبدء بوضع تصور لحلها.