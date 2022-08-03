عاجل.. إصابة 15 شخصا في حادث تصادم بطريق «الغردقة - رأس غارب»

أصيب 15 شخصا في حادث تصادم أتوبيس بسيارة ملاكي بمنطقة جبل الزيت بطريق الغردقة رأس غارب، وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار المتابعة.

تفاصيل حادث طريق الغردقة رأس غارب

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بحادث تصادم سيارة ملاكي بأتوبيس بطريق رأس غارب الغردقة وعلى الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر برئاسة الدكتور محمد غريب مدير مرفق الإسعاف وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة 15 شخصا باصابات متفرقة وتم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وشهد طريق الغردقة رأس غارب عدد من الحوادث خلال الأيام القليلة الماضية أودت بحياه 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين بإصابات متفرقة بين خفيفة ومتوسطة و خطيرة واستدعاء أكثر من سيارة إسعاف وتم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام ورأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم وخرج بعضهم بعد استقرار حالتهم و صرحت النيابة العامة بدفن الجثث وجار المتابعة.