مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان آلاف السائحين على متن 90 رحلة طيران

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم اليوم الجمعة 90 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل حوالي 14 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية يأتي في المقدمة الرحلات الألمانية والتشيكية والبولندية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وأكد مصدر ملاحي في تصريحات خاصة لـ «الوطن» اليوم الجمعة أن جداول التشغيل لرحلات الوصول بمطار الغردقة الدولي سجلت 81 رحلة طيران وسجلت جداول التشغيل بمطار مرسي علم الدولي َ9 رحلات طيران منتظم وشارتر من مختلف المطارات الأوروبية تقل نحو 14 ألف سائح أوروبي من مختلف الجنسيات الأجنبية من أكثر من 12 جنسية أجنبية وذلك حسب جداول التشغيل المعلنة بالمطارات.

خبير سياحي: انتعاشة تزامنا مع ارتفاع معدل حركة الطيران

ومن جانبه أشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى انتعاش حركة السياحة الخارجية تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة من مطارات أوروبا، مؤكدا أن السياحة الألمانية تأتي في مقدمة الأسواق السياحية الوافدة إلى منتجعات وفنادق الغردقة ومرسى علم تليها السياحة البولندية ثم التشيكية.

مهرجانات الشواطئ

وأضاف الخبير السياحي في تصريحات لـ«الوطن» أن الفنادق والمنتجعات السياحية تحرص على خلق جو ترفيهي لجذب السائحين وعمل مهرجانات على الشواطئ بصفة أسبوعية كنوع من أنواع الترفيه وعمل جذب سياحي، ويلقى ذلك قبول وإعجاب السائحين الذين يحرصون على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة.