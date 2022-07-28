الغردقة ومرسى علم تستقبلان 15 ألف سائح عبر 103 رحلات طيران اليوم

تستعد فنادق الغردقة ومرسى علم، اليوم الخميس، لاستقبال حوالي 15 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية على متن 103 ‪ رحلات طيران قادمة من مطارات أوروبا، حيث يستقبل مطار الغردقة 87 رحلة ومطار مرسى علم الدولي 16 رحلة، طبقا لجدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارين، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان آلاف السائحين

وأفاد مصدر ملاحي لـ«الوطن»، أن جداول التشغيل لرحلات الوصول بمطار الغردقة الدولي بالبحر الأحمر، اليوم الخميس، سجلت وصول 87 رحلة طيران منتظمة وشارتر من مختلف المطارات الأوروبية تقل نحو 13 ألف سائح أوروبي، وسجلت جداول التشغيل بمطار مرسي علم وصول 16 رحلة طيران تقل حوالي ألفي سائح من جنسيات أوربية مختلفة.

انتعاش السياحة بفنادق الغردقة ومرسى علم

وكشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن فنادق مرسى علم والغردقة تشهد انتعاشة سياحية من مختلف الجنسيات الأجنبية، تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطاري الغردقة ومرسى علم.

وتصدرت الحركة السياحية الألمانية القادمة للغردقة بالبحر الأحمر قائمة الجنسيات الأوروبية، بينما تصدرت السياحة البولندية والتشيكية القادمة إلى مرسى علم تليها السياحة الألمانية.

وذكر الخبير السياحي لـ«الوطن»، أن الفنادق والمنتجعات السياحية تحرص دائما على خلق جو ترفيهي لجذب نزلاء السياحة، وعمل جذب سياحي ومهرجانات وحفلات على الشواطئ المفتوحة بمشاركة السائحين الأجانب، وذلك بصفة أسبوعية كنوع من الترويج السياحي والدعاية السياحية.