مهرجان المانجو يجذب السائحين على شواطئ الغردقة.. «تورت وعصائر وحلويات»

نظمت عدة فنادق ومنتجعات سياحية بالغردقة مهرجان المانجو على بعض الشواطئ، باستخدام 3 أطنان من فاكهة المانجو وبمعاونة 15 شيفا، وبمشاركة النزلاء ورواد الفنادق من المصريين والسائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، والتي بلغ عددها 13 جنسية شملت «ألمانيا وبولندا والتشكيك وسويسرا وإيطاليا وهولندا وفرنسا وبلجيكا وإنجلترا ولوكسمبرج ورومانيا وسلوفاكيا والنمسا»، وسط أجواء من السعادة والمرح، وحرص السائحون على التفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

مهرجان المانجو على شواطئ الغردقة

يقول حسني شوقي، مسؤول بأحد الفنادق المنظمة للمهرجان، إن الفنادق تحرص دائما على ابتكار كل ما هو جديد لجذب السائحين على شواطئ الغردقة، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، أن المهرجانات يتم تنظيمها بصفة أسبوعية بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات ونزلاء الفنادق من المصريين من رواد السياحة الداخلية، بهدف تنشيط السياحة.

3 أطنان مانجو و15 شيفا

وأضاف محمود هباش، الشيف العمومي لأحد المنتجعات السياحية بالغردقة، أن مهرجان المانجو اشترك فيه 15 شيفا وتم استخدام 3 أطنان مانجو، وجرى تجهيزها بطرق متنوعة وأشكال مختلفة، حيث تسابق الشيفات في تقطيع وتقديم المانجو بأشكال متنوعة، بالإضافة لعمل العصائر و«تورت» المانجو، وحلويات شرقية وغربية أيضا.

تنشيط السياحة في الغردقة

إسلام نجيب، مدير أحد الفنادق السياحية بالغردقة، قال إنه تم اختيار المانجو في المهرجان لأنها فاكهة الموسم تزامناً مع فصل الصيف، ولأنها الاختيار الأول دائما للمصريين والأجانب، مؤكداً أن المهرجان لاقى إقبالا من السائحين وإعجاب الجميع الذين تفاعلوا على أنغام الموسيقى، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية للمهرجان، ونشرها عبر حساباتهم بـ«السوشيال ميديا»، مما يساهم في تنشيط السياحة بالغردقة.

جو ترفيهي لجذب السائحين

ومن جانبه، كشف سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن الفنادق تحرص دائما على خلق جو ترفيهي لتنشيط السياحة وجذب النزلاء، ومثل هذه المهرجانات تكون على الشواطئ المفتوحة بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية.

ولفت «جمعة» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطار الغردقة، حيث تستقبل فنادق الغردقة يوميا عشرات رحلات الطيران قادمة من مطارات أوروبا تقل الآلاف من السائحين، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات حركة السياحة الداخلية تزامنا مع أجازة الصيف وتوافد الآلاف من المواطنين على الغردقة لقضاء العطلة.