الخطوط الجوية السورية تعلن تشغيل رحلات إضافية إلى القاهرة

أعلنت الخطوط الجوية السورية تشغيل رحلات إضافية من دمشق إلى القاهرة يومي الجمعة والثلاثاء، اعتبارا من الخامس من الشهر الجاري وحتى نهايته.

وقالت وزارة النقل السورية عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، إن الرحلات من دمشق إلى القاهرة مضافة للرحلات النظامية على خط «دمشق – القاهرة – دمشق» ليصبح مجموعها 7 رحلات في الأسبوع، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

ودعت وزارة النقل في سوريا من يرغب بالحجز والاستفسار إلى مراجعة مكاتب مؤسسة الخطوط الجوية السورية.