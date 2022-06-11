سوريا: الرحلات ستعود عبر مطار دمشق الدولي فور إصلاح التجهيزات

قالت وزارة النقل السورية إنه سيتم الإعلان عن مواعيد تسيير الرحلات عبر مطار دمشق الدولي فور إصلاح التجهيزات به بما يضمن سلامة وأمان الحركة التشغيلية، وذلك بعد أن سبق وأعلنت الوزارة أن العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف البنية التحتية لمطار دمشق الدولي، فجر الجمعة، تسبب في خروج مهابط المطار عن الخدمة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية.

«النقل السورية»: مهابط الطائرات في مطار دمشق الدولي تضررت بشكل كبير

وكانت وزارة النقل السورية قد أوضحت، في بيان، أن مهابط الطائرات تضررت في أكثر من موقع وبشكل كبير، مع الإنارة الملاحية، كما أشارت إلى أن مبنى الصالة الثانية لـ مطاردمشق الدولى تعرض أيضا لأضرار مادية نتيجة العدوان الإسرائيلي، ونتيجة لهذه الأضرار التي لحقت بالمطار، فقد تم تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبره حتى إشعارٍ آخر.

وأشارت الوزارة، إلى أن كوادرها في الطيران المدني والشركات الوطنية المختصة، تعمل على إزالة ما وصفته بآثار العدوان، وإصلاح الأضرار الكبيرة التي لحقت بمطار دمشق الدولي، لافتة إلى أنه ستتم فور إصلاحها، والتأكد من سلامتها وأمانها، إعادة واستئناف الحركة التشغيلية للمطار، بالتنسيق مع ما وصفته بالنواقل الجوية.

الخارجية الروسية: استهداف مطار دمشق الدولي يعرض حياة الأبرياء للخطر

وكانت الخارجية الروسية، قد أدانت على لسان المتحدثة باسمها، ماريا زاخاروفا، الغارة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي الذي وصفته بأنه أهم هدف في البنية التحتية المدنية السورية، وطالبت الجانب الإسرائيلي بوقف هذه الممارسات.

وشددت الخارجية الروسية على أن مثل هذه الأعمال التي وصفتها بغير المسؤولة تخلق مخاطر جسيمة على الحركة الجوية الدولية وتعرض حياة الأبرياء لخطر حقيقي، مطالبة الجانب الإسرائيلي بوقف مثل هذه الممارسات.